Mainacht im Rhein-Sieg-Kreis Worauf beim Maibaumstellen zu achten ist

Birken in allen Größen gibt es beispielsweise beim Bundesforstbetrieb Rhein-Weser. Die Bäume stammen aus der Wahner Heide und werden am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr neben dem Kreisverkehr an der alten Kölner Straße in Troisdorf-Altenrath verkauft. Der Bundesforstbetrieb verkauft nach eigenen Angaben nur Bäume, die wegen ihres Standorts in den Anflugbereichen des Flughafens Köln/Bonn ohnehin gefällt werden müssten. Für jeden Kauf gibt es eine Quittung. Sie dient als Nachweis für den legalen Kauf des Maibaums. Einen Überblick, wo Maibäume in Bonn und der Region verkauft werden, gibt es in unserem Artikel.