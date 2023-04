Maibrauchtum im Rhein-Sieg-Kreis Maiköniginnen gibt´s auch heute noch gegen Geld

Sankt Augustin/Siegburg · Junge Männer, die Frauen ersteigern – in Zeiten von Unternehmens- und Regierungschefinnen ist das ein Relikt vergangener Zeiten. Vertreter von Vereinen in Sankt Augustin und Siegburg erklären, was sie geändert haben und warum sie dennoch am Maibrauchtum festhalten.

15.04.2023, 11:00 Uhr

Im Rheinland gehört nicht nur der Baum zum Maibrauchtum: Im Mai regieren die Maikönigspaare. Foto: dpa (Symbolfoto)

Von Ingo Eisner

Maibäume aufzustellen und Maikönigspaare zu körnen hat eine lange Tradition. Zum Brauchtum bei vielen Vereinen auch, dass der künftige König seine Königin bei einer eigens dafür anberaumten Mailehenversteigerung ersteigern muss. In Zeiten der Gleichberechtigung scheint das nicht mehr zeitgemäß. Die Junggesellenvereine in der Region halten dennoch am Maibrauchtum fest.