Rhein-Sieg-Kreis : Ausgewachsener Maifisch in der Sieg gesichtet

Fuchs, Wolf, Wildschwein & Co. : Diese Wildtiere leben in Bonn und der Region Wir Menschen leben nicht alleine in Bonn und der Region. In den Wäldern, Wiesen und auch in der Stadt haben zahlreiche Wildtiere ihre Heimat - und nicht immer bleiben sie im Verborgenen. Im Umgang mit ihnen ist einiges zu beachten.