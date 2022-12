Polizei sucht Zeugen : Mann überfällt Tankstelle in Sankt Augustin

Foto: Friso Gentsch/Symbol

Sankt Augustin Am späten Samstagabend hat ein bisher unbekannter Täter die Tankstelle an der Siegstraße in Sankt Augustin überfallen. Nun fahndet die Polizei nach dem Mann und sucht Zeuge des Überfalls.



Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstagabend eine Tankstelle an der Siegstraße in Sankt Augustin überfallen und die Tageseinnahmen in noch unbekannter Höhe sowie Zigaretten erbeutet.

Laut Polizeibericht hatte der Mann um kurz vor 22 Uhr maskiert den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld und Zigaretten gefordert. Zusammen mit einer weiteren Person, die offenbar vor der Tankstelle wartete, flüchtete der Täter mit der Beute zu Fuß vom Tatort.

Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Der Mann ist zwischen 25 und 28 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Metzer gro0. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Mütze sowie eine schwarze medizinische Maske. Von der zweiten Person ist bisher keine Beschreibung bekannt.