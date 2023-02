Die Versicherung ist zu teuer : Überraschendes Aus für den beliebten Feierabendmarkt in Birlinghoven

Beliebt und doch ohne Zukunft: Die Erfolgsgeschichte des Birlingovener Feierabendmarktes ist leider beendet. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Er hatte schon Tradition in Birlinghoven. Jetzt schließt der Feierabendmarkt für immer seine Pforten. Dabei war er bis zuletzt beliebt als Einkaufsmöglichkeit und als Treffpunkt nach Dienstschluss.



Vier Jahre lang bereitete der Feierabendmarkt seinen Stammkunden aus Birlinghoven und Umgebung jeden Mittwoch eine Freude, den Organisatoren vom Bürgerverein aber auch so manches Kopfzerbrechen. Nun hat der Bürgerverein die Reißleine gezogen. Am Mittwoch war – für viele Kundinnen und Kunden überraschend – der letzte Markttag. Das finanzielle Risiko war für den Verein angesichts der allgemeinen Kostensteigerungen und der Kaufzurückhaltung zu groß, die teure Marktversicherung um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Zwei Monate habe man sich die Entwicklungen des Marktes noch einmal genau angeschaut, sich dann aber für eine Kündigung der Versicherung entschieden, berichtet Monika Rahn auf GA-Anfrage und betont: „Der Abschied am Mittwoch war sehr tränenreich.“ Gemeinsam mit Andreas Rothe, Rolf Müller und ihrer Tochter Anna Rahn hatte Monika Rahn den Markt aus der Taufe gehoben. Und ihn mit ihrem Team unter dem Dach der Untergruppe „Ortsentwicklung“ im Bürgerverein Birlinghoven fortwährend organisiert.

Es war ein einmaliges Angebot für die Umgebung

Das Konzept klang vielversprechend: Marktstände, die Vormittags auf anderen Wochenmärkten stehen, sollten am Nachmittag an der verkehrsgünstigen Lage der an der Ecke Pleistalstraße / Schloßstraße vor allem Berufstätigen auf dem Heimweg einen Einkauf ermöglichen.

Hinzu kam anfangs ein mobiler Pizza-Verkauf, später auch der „Grill auf drei Rädern“ und im Hochsommer der sehr gut besuchte Eiswagen von „Becher und Hörnchen“. Zwei Märkte an einem Tag – das kam bei den Händlern gut an, erklärt Monika Rahn, und auch an der Kundschaft mangelte es nicht unbedingt. „Die Händler hätten auch über den Februar hinaus durchaus weitergemacht“, so Rahn, „denn der Zusammenhalt unter den Händlern war groß.“ Zumindest im harten Kern aus Antons Käsehütte, Feinkost Bulut, dem Bauernmarkt Seifen und „fresh & fair food“. Allerdings spürten auch diese Markthändler die Kaufzurückhaltung der Kundschaft.

Wie sehr hat sich das Kaufverhalten geändert?

„Die Umsätze in allen Märkten sind seit dem vergangenen Jahr stark eingebrochen. Allein in der Region sind sechs Märkte im vergangenen Jahr aufgegeben worden“, berichtet Rahn. Zuletzt habe man oft gehört, der Markt wäre so teuer geworden. Rahn: „Das war bei uns aber nicht der Fall, weil unsere Marktstände nur wenig Zwischenhändler hatten und nicht jede Preissteigerung weitergegeben haben.“ Der Preis allein sei für viele treue Marktbesucher auch nicht entscheidend gewesen, so Rahn: „Markt hat ganz viel mit Kultur zu tun. Der Markt war ein Treffpunkt für die Menschen hier im Ort. Viele ältere Menschen haben uns immer wieder gesagt, dass das Treffen auf dem Feierabendmarkt am Mittwochnachmittag ein Highlight in der Woche war.“