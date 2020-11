Auf Bahnhöfen und in Zügen : Bundespolizei kontrolliert Einhaltung der Maskenpflicht

Symbolbild. Foto: dpa/Kira Hofmann

Sankt Augustin Am kommenden Dienstag werden in ganz NRW Kräfte der Bundespolizei auf Bahnhöfen und in Zügen die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren. Wer keine Maske trägt, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Dierk Himstedt

Wer sich auf Bahnhöfen und in den Zügen nicht an die Maskenpflicht hält und dabei erwischt wird, muss damit rechnen, ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro zu zahlen. Diese Regel wurde Mitte August bereits von Bund und Ländern beschlossen.

Am kommenden Dienstag, 24. November, wird die Bundespolizei laut Aussage des NRW-Ministeriums für Verkehr verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht auf den Bahnhöfen und in den Zügen in Nordrhein-Westfalen überprüfen und mögliche Bußgelder bei Zuwiderhandlungen verhängen.

Lesen Sie auch Kontrolle in Zügen : Bahn und Bundespolizei kontrollieren verstärkt Maskenpflicht

Die Maßnahme wurde gemeinsam vom NRW-Verkehrsministerium, Aufgabenträgern des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), der Deutschen Bahn und den Eisenbahnverkehrsunternehmen sowie den kommunalen Ordnungsämtern und der Bundespolizei vereinbart. Bei der letzten landesweiten Prüfung der Maskenpflicht im August wurden 1707 Verstöße festgestellt.