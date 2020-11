Spende für Sankt Augustiner Schüler : Maskenpflicht zeigt Wirkung

Sankt Augustin Die Sankt Augustiner waren Vorreiter bei der Maskenpflicht an Schulen. Nach den Lehrern stattet die Stadt nun auch alle Schüler mit 12.000 gespendeten Stoffmasken aus - und zieht eine erste Bilanz.

Seit dem 19. November gilt in Sankt Augustin eine Maskenpflicht an Schulen – für alle Kinder und das Lehrpersonal, in allen Jahrgängen und in allen Schulformen. Während die rund 600 Lehrer an allen Schulen im Stadtgebiet von Land und Stadt mit mehr als 35 000 Schutzmasken mit FFP2-Filterung ausgestattet wurden, tragen Schülerinnen und Schüler ihren mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz. Nun stattet die Stadt den Nachwuchs mit eigenen, hochwertigen und waschbaren Mund-Nasen-Masken kostenlos aus: Stefan Schreiner, geschäftsführender Gesellschafter der knowlITge GmbH in Menden, hat der Stadt 20 Kartons mit insgesamt 12 000 Mund-Nasen-Bedeckungen für die Ausstattung der Schulen gespendet.