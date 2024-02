Studie der H-BRS Sankt Augustin und Rheinbach Führungskräfte müssen umdenken beim Fühlen

Lisa Preuss untersuchte wiederum die Wirkung eines emotionsregulierenden Coaching-Ansatzes auf das psychologische Empowerment. Teilweise habe sich das Coaching tatsächlich auf die „berufliche Selbstwirksamkeitserwartung“ positiv ausgewirkt. Einzelne erwarteten also, Herausforderungen oder schwierige Aufgaben aus eigener Kraft meistern zu können. Sehr viel stärker habe sich das Coaching indes auf die Arbeitszufriedenheit ausgewirkt, so die Wirtschaftspsychologin, die so wie ihre Kommilitonin Lange nicht nur den Master hervorragend abgeschlossen hat, sondern mittlerweile auch schon eine Anstellung hat. Preuss ist Trainee im Talentemanagement eines großen Bonner Dax-Konzerns, Lange Businesscoach in Hamburg. Das Fazit der Beiden: „SBEAT®-Coaching hat auf jeden Fall seine Berechtigung.“