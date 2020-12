690.000 Euro Kosten : Nahverkehr in Sankt Augustin soll barrierefreier werden

Nahverkehr in Sankt Augustin soll barrierefreier werden

Sankt Augustin Die Stadt Sankt Augustin plant den Ausbau weiterer fünf Bushaltestellen in Mülldorf, Niederpleis und Menden. Ohne finanzielle Unterstützung von Nahverkehr Rheinland wäre diese Investition nicht möglich gewesen.

Noch gehört die Bushaltestelle Gartenstraße, die in Mülldorf von den Linien 517 und 529 angefahren wird, zu den Haltepunkten, deren Zustand nicht den zeitgemäßen Standards entspricht. Der Technische Beigeordnete Rainer Gleß informierte jetzt darüber, dass ab dem nächsten Jahr fünf weitere Bushaltestellen in beiden Fahrtrichtungen barrierefrei ausgebaut werden sollen.

Dazu gehören – neben der Haltestelle Gartenstraße – auch die Haltestelle Fährstraße (ebenfalls in Mülldorf). Der Bushalt Schmerbroich in Niederpleis und die beiden Mendener Haltestellen Ernststraße und Kirchstraße.

„Wir sind mitten drin in der Mobilitätswende“

24 Haltestellen sind in den letzten Jahren bereits erneuert worden. Ausstattungsmerkmale sind breitere Bussteige, niveaugleiche Einstiegsmöglichkeiten durch angepasste Busborde sowie taktile Elemente mit Aufmerksamkeitsfeld und Querriegel, die sehbehinderten Menschen zugutekommen.

Zudem werden Mülleimer, Haltestellenschilder und Fahrbahn sowie Gehweg in Teilen saniert. Das alles zusammen kostet mehr als zwei Millionen Euro. „Alleine die jetzt anstehenden Arbeiten an den letzten fünf Haltestellen verschlingen rund 690.000 Euro“, darauf weist Tina Lorenz vom Fachbereich Tiefbau hin.

„Stadtplanung ist auch Verkehrsplanung“, so Gleß weiter. „Wir sind mitten drin in der Mobilitätswende. Dazu gehört die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs und somit auch eine Attraktivierung der Haltestellen.“ Stadtplanerin Stefanie Otto arbeitet deshalb eng mit den Tiefbauern zusammen. Bereits im Jahr 2013 begann das Umbauprojekt.

Erste Maßnahmen wurden an der Haltestelle Schulstraße durchgeführt. Tatsächlich ist die Stadt nach dem Personenbeförderungsgesetz verpflichtet, Bushaltestellen barrierefrei zugänglich anzubieten. Diesem Auftrag kommt sie bis Ende des nächsten Jahres nach. „Dann sollen die Arbeiten erledigt sein“, informiert Tiefbaufachbereichsleiter Ole Kallenbach.

Das alles ist nicht ohne finanzielle Unterstützung zu stemmen. Hier springt Nahverkehr Rheinland in die Bresche. Der Verbund fördert die Ausbaumaßnahmen der Stadt Sankt Augustin mit 90 Prozent. So können hier nicht nur Haltestellen der ersten beiden Kategorien – Verknüpfungspunkte und Haltestellen mit regelmäßigen Angeboten – modernisiert werden. „Das ist für Mülldorf eine schicke Geschichte“, findet Gleß. Die Mülldorfer Haltestellen liegen in den Kategorien drei und vier, sprich Haltestellen mit eher unregelmäßigen Angeboten oder niedriger Fahrgastnachfrage, und profitieren von der Förderung des Ausbauprogramms.