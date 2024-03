Wohnen in Sankt Augustin In Hangelar entstehen im nächsten Jahr 17 Wohnungen

An der Anton-Groß-Straße 20 in Sankt Augustin Hangelar soll bis Frühling 2025 ein Mehrfamilienhaus mit 17 neue Wohnungen entstehen. Damit ist das Ende eines Streits um das Grundstück besiegelt, das ursprünglich der evangelischen Kirchengemeinde gehörte. Mit dem Bau wurde bereits begonnen, sagt Henning Dieke, Geschäftsführer der Firma, die die Wohnungen vermarktet. Die Baugrube ist bereits ausgehoben. „Aktuell sind wir mit dem Verbau beschäftigt“, so Dieke und meint damit die Sicherung der Grube. In zwei bis drei Wochen sei auch der Kampfmittelräumdienst, der das Grundstück prüfen muss, mit seiner Arbeit fertig. Wenn der das Gelände freigegeben hat, beginnt der Hochbau – voraussichtlich also Ende März oder Anfang April. Im späten Frühjahr 2025 soll das Mehrfamilienhaus bezugsfertig sein. „Rund ein Viertel der Wohnungen ist bereits verkauft oder reserviert“, erklärt Dieke.