Geschäft in Sankt Augustin „Miss May“ ist ein Treffpunkt für Nähbegeisterte

Bei einem Spaziergang mit ihrer jüngsten Tochter hat Evgenia Robertson das damals leer stehende Ladenlokal auf der Kölnstraße in Hangelar entdeckt. Damals war die studierte Betriebswirtin, die in einem Bürojob bei der Deutschen Post arbeitete, gerade in Mutterschutz und trug sich mit dem Gedanken, sich beruflich neu zu orientieren. Sie wagte den Schritt, machte ihr Hobby zum Beruf und eröffnete 2017 auf der Kölnstraße mit „Miss May“ ihren eigenen Kreativladen. Benannt nach ihrer Tocher Elisabeth May.