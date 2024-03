Grundsteinlegung in Sankt Augustin In Menden entsteht ein neues Quartier mit 200 Wohnungen

Während die Bauwirtschaft sich allgemein in Zurückhaltung übt, investiert die Gelsenkirchener Wohnungsbaugesellschaft einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in ein neues Quartier in Menden. Am Donnerstag legten Uwe Eichner, Vorsitzender der Vivawest-Geschäftsführung, Sankt Augustins Bürgermeister Max Leitterstorf und Maike Krallinger, Niederlassungsleiterin des Projektentwicklers Die Wohnkompanie NRW GmbH, den Grundstein für die insgesamt neun Gebäude.