Tauffest der evangelischen Kirche Mit Wasser aus der Sieg in die Kirche aufgenommen

Außer dem Taufgottesdienst an der Siegfähre, den der CVJM-Chor und die Combo der evangelischen Kirche in Menden musikalisch begleiten, fand bereits ein ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Gelände der Steyler Missionare statt. Die evangelische Kirchengemeinde Oberkassel-Königswinter lud zu einem Tauffest in den Weinbergen in Oberdollendorf ein. Insgesamt laden in diesem Sommer zahlreiche evangelische Kirchengemeinden an Rhein und Sieg zu besonderen Gottesdiensten und Tauffesten ein. So gab es bereits am 13. Mai ein Tauffest am Heisterschoßer Teich in Hennef, bei dem 19 Menschen getauft wurden. Am Tag der Tauffeste, am Johannistag, laden die Gemeinden Herchen und Eitorf zu Taufen im Kurpark Herchen am Sieg-Ufer ein, zu der bis jetzt bereits vier Täuflinge angemeldet sind. Im Anschluss soll es ein gemeinsames Picknick geben. Die Wahlscheider Kirchengemeinde taufte ebenfalls an Pfingstmontag bei einem Open-Air-Gottesdienst am Aggerbogen.