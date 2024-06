Landeswettbewerb Jugend musiziert Mit Humperdinck auf Erfolgskurs

Zum Repertoire des Duos gehörte auch Mendelssohns „Hexenlied“ und Bellinis„Malinconia“,die den beiden Musikerinnen auch den zweiten Platz im Bundeswettbewerb einbrachten. Beide spielen erst seit einem Jahr zusammen und haben seitdem schon erfolgreich an renommierten Wettbewerben teilgenommen: Sie gewannen den bundesweit ausgeschriebenen Carl Schröder-Wettbewerb, den „5. internationalen Feurich-Wettbewerb“ in Wien und landeten auf Platz eins beim 6. Jerusalemer Wettbewerb „Music of the world“.