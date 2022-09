Mobilitätstag in Sankt Augustin : Das macht die Verkehrswende schwierig

Kommen per Bahn von Meckenheim zur H-BRS in Sankt Augustin: (v.l.) Isabelle, Sophie und Arzu studieren Wirtschaftspsychologie. Foto: Dylan Cem Akalin

Rhein-Sieg-Kreis Beim Mobilitätstag an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin werben viele Organisationen und Unternehmen für die Nutzung von Fahrrädern, Carsharing und von Bus und Bahn. Gleichzeitig werden die Probleme der Verkehrswende deutlich.

Die Ausgangslage macht ein Blick auf die Parkplätze rund um die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) in Sankt Augustin anschaulich: Es ist kaum ein Stellplatz frei, dafür herrscht öde Leere an den Fahrradabstellplätzen. Professor Dirk Reith vom Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus nickt. Es sei immer noch einfacher, mit dem Auto an sein Ziel zu kommen als mit alternativen Verkehrsmitteln. Der Ausruf eines Studierenden am Freitagmorgen bei der Eröffnung des interkommunalen Mobilitätstages sei bezeichnend: „Ich bin verliebt in mein Auto.“

Die Städte Sankt Augustin, Siegburg, Troisdorf, Königswinter sowie die H-BRS und das Netzwerk intelligente Mobilität (NiMo) haben zu diesem Aktions- und Informationstag im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche eingeladen. Neben verschiedenen Fachbeiträgen und Diskussionen in der Hochschule stellten Unternehmen und Organisationen sich und ihre Ideen auf dem Parkplatz an der Grantham-Allee vor. Bei der Eröffnung verwies Sankt Augustins Bürgermeister Max Leitterstorf auf das Jobticketangebot für die Mitarbeiter in der städtischen Verwaltung, das Parkraumkonzept sowie die geplante Radpendlerroute. Mobilität sei die Summe vieler Puzzleteilchen, sagt er, bevor er an der Hochschule ein Carsharing-Projekt eröffnet.

Wichtige Klimaziele

Lutz Wagner, Bürgermeister der Stadt Königswinter, lobt die „wichtigen Klimaziele“, die im vergangenen Jahr in seiner Stadt vom Rat beschlossen wurden. Das Fahrradmietsystem sei eine „super Alternative“ zum Auto, findet er. Allerdings stehen in seiner Kommune gerade mal 16 Mietfahrräder an vier Stellen zur Verfügung. „In Bälde“ sollen auch E-Bikes hinzukommen, außerdem gebe es ja eine interkommunale Verabredung, dass die Räder von Nextbike auch über die Stadtgrenzen hinweg genutzt werden dürften.

Bürgermeister Stefan Rosemann aus der Kreisstadt Siegburg macht keinen Hehl daraus, dass seine Kommune, von der Flächengröße die kleinste im Rhein-Sieg-Kreis, erst am Anfang einer möglichen Verkehrswende steht. Vier Anbieter stellen 13 Autos fürs Carsharing zur Verfügung, das sei natürlich viel zu wenig. Daher wolle die Stadt jede Privatinitiative unterstützen, die sich in dieser Sache engagiert.

Erkan Zorlu, erster stellvertretender Bürgermeister der Stadt Troisdorf, bringt die Mobilitätsstationen ins Spiel. Die gibt es am Troisdorfer und Spicher Bahnhof. Mobilstationen verknüpfen verschiedene Verkehrsmittel an einem Ort und ermöglichen es Fahrgästen, flexibel zwischen Bus, Bahn und Leih-Angeboten (Carsharing oder Mietfahrrad) zu entscheiden und verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren. Zurzeit läuft die Kampagne #DuGibstDenTonAn, mit der die Troisdorfer motiviert werden sollen, die Mobilstationen kennenzulernen, die neuen Angebote auszuprobieren und sie in ihre Alltagsmobilität zu integrieren.

ÖPNV-Nutzung muss einfacher werden

Die Bequemlichkeit stehe einem Umstieg auf alternative Mobilitätsofferten häufig im Wege, meint Reith. „Es gibt zwei Gründe, die für Neukonsumenten des ÖPNV maßgeblich sind: der Preis und die Einfachheit der Nutzung“, sagt er. Philipp Kukula, Mobilitätsmanager bei der Stadt Sankt Augustin, unterstreicht das: Eine Karte oder eine App, über die die Konsumenten alle Mobilitätsangebote nutzen, koordinieren und bezahlen können – das sei das Ziel, um eine Vereinfachung des Systems herzustellen. Gibt es sowas denn schon? Natürlich, sagt Kukula. In Holland. Wo sonst? Das kleine Nachbarland macht schon seit Jahrzehnten vor, wie alternative Mobilität funktioniert.

Mit dem Maskottchen der Europäischen Mobilitätswoche auf dem Rollator: (v.l.) Lutz Wagner, Erkan Zorlu, Stefan Rosemann und Max Leitterstorf. Foto: Dylan Cem Akalin

Es gibt aber noch eine dritte Voraussetzung für den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr: die Zuverlässigkeit. „Heute Morgen fiel schon wieder eine Bahn aus. Das ist mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme“, sagt ein paar Meter weiter die 18-jährige Lisa, die aus Porz zur Hochschule gekommen ist. Die junge Frau steht mit elf weiteren Studierenden zusammen. Leonie, 19, ist mit dem Zug aus Mönchengladbach gekommen. Gute zwei Stunden hat sie dafür gebraucht, Jana, 21, ist mit dem Auto in komfortablen 55 Minuten aus Düsseldorf angereist. Weil ihr das auf Dauer zu teuer ist und Leonie die Fahrt zu lange und zu unzuverlässig ist, werden aber beide hierherziehen.

Vier von den zwölf Studierenden haben ein eigenes Auto, berichten sie. Arzu, 18, gibt zu, dass sie gerne Auto fährt. Das mache einfach Spaß. Aber es sei der Kostenfaktor, warum sie mit ihren beiden Freundinnen Isabelle, 18, und Sophie, 17, von Meckenheim aus mit der Bahn nach Sankt Augustin kommt, wo die drei Wirtschaftspsychologie studieren.

Was der Fahrradclub sagt

„Wenn ich eine gute Route habe, ist es doch kein Problem, mit dem Rad zu fahren“, meint Martin Jennes vom ADFC. Er sei sechs Jahre lang jeden Tag von Bad Godesberg nach Hennef zur Arbeit gefahren – sogar eine fünf Kilometer längere Strecke, die weniger Ampeln und damit kürzere Wartezeiten aufweise. Er gibt zu, dass er „Überzeugungstäter“ ist und dass das nicht unbedingt eine Lösung für den 08/15-Radfahrer sein muss. „Dafür brauchen wir bessere Radwege und mehr und sichere Stellplätze für die Zweiräder. Da muss noch etwas getan werden. Ich weiß auch nicht, warum das in der Politik immer noch ein Problem ist“, sagt er nachdenklich. „Wenn die Politik nicht handelt, wird das Umsteigen auf das Auto schwer.“

Neben dem Stand der Fahrradlobbyisten steht Kim Villinger vom VCD-Bundesverband Berlin. Der Verkehrsclub wirbt für seine Projektarbeit. Er unterstütze beispielsweise viele Konzepte von Studierenden. „Da gibt es zum Beispiel ein Lastenrad-Projekt von Studierenden in Berlin, die sich in der Obdachlosenhilfe engagieren oder Onlineplattformen für die Vermittlung von Gebrauchtfahrrädern“, erklärt sie.

Zu wenig Daten vorhanden

Foto: Dylan Cem Akalin Kim Villinger (l.) vom VCD und Martin Jennes vom ADFC unterhalten sich vor dem Transparent des Verkehrsclubs Deutschlands. zurück

weiter

Unterdessen diskutieren in einem Hörsaal Studierende und Fachpublikum Innovationen im ÖPNV. Professorin Tanja Clees stellt wasserstoffbetriebene Schiffe vor, Clarissa Rauls vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) erklärt, warum Datenanalysen so schwierig sind. Um das Angebot optimal ausrichten zu können, müsste man die sehr komplexen Daten eigentlich in Echtzeit bekommen, wer wann mit welchen Verkehrsmitteln wohin fährt. So könne man eher Auslastungsprognosen ausarbeiten. Jan Starke, Fachbereichsleiter Strategische Planung und Projektmanagement bei den Stadtwerken Bonn Bus und Bahn, erklärt, warum das so ist: Die in Bussen und Bahnen eingesetzte Hardware könne die Daten nicht in Echtzeit übertragen. Sie können erst abends auf dem Betriebshof ausgelesen werden. Außerdem verfügen gerade mal zehn bis 15 Prozent der Fahrzeuge über eine Technik der Fahrgastzählung: „Wir haben einfach zu wenig Daten, und wenn ein Fahrgast etwa mit der Linie 66 bis zum Bonner Hauptbahnhof fährt und dort in einen DB-Zug einsteigt, fehlt uns diese Information auch.“