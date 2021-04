Folgenschwerer Unfall in Sankt Augustin : 57-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Pkw

In Sankt Augustin starb am Sonntag ein 57-jähriger Motorradfahrer nach einer Kollision mit einem Pkw. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin Bei einem schweren Unfall in Sankt Augustin ist am Sonntagmittag ein 57-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war in einer längeren Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.



In Sankt Augustin ist am Sonntag ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei dem GA vor Ort mitteilte, war der Mann gegen 14 Uhr auf der Johann-Quadt-Straße in Richtung der einmündenden Dürer Straße unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Im Anschluss stieß der 57-Jährige zunächst seitlich mit einem schwarzen Opel zusammen, verlor die Kontrolle und prallte dadurch anschließend frontal auf einen nachfolgenden silbernen Renault.

Anwohner und Passanten versuchten, laut Polizeiangaben dem Verletzten mit Reanimierungsmaßnahmen zu helfen. Er verstarb jedoch nach dem Eintreffen der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle.

Die beiden Autofahrer, eine 20-Jährige und ein 31-Jähriger, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrbahn bleibt vorläufig gesperrt. Der Verkehr wird aktuell noch um die Unfallstelle über die Dürerstraße und Bahnhofstraße umgeleitet.

