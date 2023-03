Stadtarchiv Sankt Augustin Museum und Stadt digitalisieren Geschichte der Bröltalbahn

Die Bröltalbahn war die erste Schmalspurbahn Deutschlands, die als öffentliches Verkehrsmittel diente. Der Ausbau ihres Schienennetzes begann schon 1860. Man versprach sich davon seinerzeit wirtschaftlichen Erfolg. Die Bröltalbahn sollte den Transport von Eisenerz aus dem Bröltal in andere Regionen erleichtern. Anfangs verband noch eine Pferdebahn Ruppichteroth mit Hennef, wurde aber schon drei Jahre später durch die Eisenbahnstrecke ersetzt. Deren Schienennetz wuchs in den folgenden Jahren, bis 1925 der erste Omnibus der Rhein-Sieg Eisenbahn-Aktiengesellschaft (RSE) in Betrieb ging und den langsameren und unflexibleren Zügen Konkurrenz machte. Die Geschichte der Bröltalbahn endete 1967 als der letzte Güterzug am Beuler Bahnhöfchen, wo heute ein Lokal ist, hielt. 1973 übernahm die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) den Busbetrieb der RSE – die Rhein-Sieg Eisenbahn-Aktiengesellschaft war Geschichte.