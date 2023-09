15 Jahre Big Band am Rhein-Sieg-Gymnasium Musik mit Maßanzug für Jazz, Swing und R’n’B

Auf die erste Probe habe er sich noch gar nicht großartig vorbereitet, erinnert sich Reinold, „aber überraschenderweise wollten alle sofort mit einem coolen Stück loslegen.“ Das war der Klassiker „Everybody needs sombody to love“ von den Blues Brothers. Und mit einer Besetzung aus zwei Klarinetten, Querflöte, Saxofon, Keyboard und E-Bass hatte die Band eine gute Basis. Das fehlende Schlagzeug kam eine Woche später zur zweiten Probe. Und nach jedem Auftritt gab es neue Anfragen. Reinold fertigte für jeden seiner Schüler die passende Stimme, wodurch für die neue Big Band so manche soulige Nummer „im Maßanzug“ entstand. „Man will die Spieler ja auch fördern und dann macht es Sinn, auch schon mal schwerere Stimmen als im ursprünglichen Arrangement vorhanden, dazuzuschreiben“, erklärt Reinold, der das kreative Einbringen in komplexe Arrangements als eine „sehr schöne Aufgabe“ für sich selber sieht. „Es macht Spaß, wenn am Ende ein guter Sound entsteht und alle gerne dabei sind.“