Kurse werden teurer Sankt Augustin will alle Musikschullehrer künftig fest anstellen

In der Ausschusssitzung sagte Michael Richter (SPD), die Stadt sei „unverschuldet in eine unschöne Situation“ geraten. Er lobte die Fachbereichsleiterin Kultur und Sport Eva Stocksiefen und den Sozialdezernenten Martin Eßer dafür, dass sie „schnell und transparent über den Sachverhalt informiert haben“. Frank Willenberg (CDU) machte deutlich, dass die Qualität der Musikschule erhalten bleiben müsse, denn sie sei ein Aushängeschild für die Kommune. Das gehe nur mit qualifizierten Kräften. Die Gebührenerhöhung nannte er, auch im Vergleich mit anderen Kommunen, „angemessen und fair“. So sollen in Sankt Augustin etwa 45 Minuten musikalische Früherziehung ab dem kommenden Jahr 25 Euro kosten. In Bonn lag die Gebühr dafür im Sommer bei 24,50 Euro, in Siegburg bei 19,55 Euro und in Hennef bei 31 Euro. In der vergleichenden Aufstellung weist die Stadt darauf hin, dass auch in den Nachbarkommunen mit Tarifsteigerungen zu rechnen sei.