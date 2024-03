Feuer in Sankt Augustin-Niederpleis Motorradladen steht nach verheerendem Brand wieder

Sankt Augustin · Bei einem Feuer im vergangenen Juni starben zwei Feuerwehrleute in einem Motorradladen in Niederpleis. Das Gebäude brannte fast vollständig nieder. Jetzt geht das Geschäft in einer Leichtbauhalle weiter. Ein Besuch.

08.03.2024 , 15:03 Uhr

Link zur Paywall So sieht es im neuen Motorradladen aus 11 Bilder