Mehrere gestohlene Motorroller in der Garage Tankbetrüger entpuppt sich als mutmaßlicher Seriendieb

In einer Tiefgarage in Troisdorf hat die Polizei am Dienstagmittag einen Tankbetrüger ausfindig gemacht, der sich als mutmaßlicher Seriendieb von Motorrollern entpuppte. Laut Pressemitteilung der Polizei hatte der 29-jährige Troisdorfer gegen halb vier seinen Motorroller an einer Tankstelle in der Siegstraße in Sankt Augustin-Menden getankt. Ohne zu bezahlen, fuhr er dann vom Hof der Tankstelle. Durch die Videoaufzeichnungen stellten die Beamten schnell fest: Der Mann ist für sie kein Unbekannter. Er halte sich regelmäßig in einer Garage auf der Friedrich-Wilhelms-Hütte in Troisdorf auf, heißt es in der Mitteilung.