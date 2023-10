Weltraumexperimente und ein Neandertaler-Avatar Nacht der Technik im Rhein-Sieg-Kreis

Mit ihrer „Nacht der Technik“ wollen die Initiatoren Interesse und Neugier bei jungen Menschen wecken. Dafür öffnen 48 teilnehmende Unternehmen und Institutionen in der Region für eine Nacht der Öffentlichkeit ihre Tore. Denn: „Die Technik von heute ist das Brot von morgen — die Wissenschaft von heute ist die Technik von morgen“, so zitiert Sebastian Schuster, Landrat und Schirmherr der Veranstaltung, den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Dabei bieten nicht nur Institutionen in Bonn ein abwechslungsreiches Programm – auch in den Kommunen des Kreises geben zahlreiche Gastgeber Einblicke in ihre eigene Welt der Technik.