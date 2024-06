Nahverkehr zwischen Hennef, Sankt Augustin und Beuel Mehr Verbindungen und neue Strecke für die Buslinie 529

Zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember werden die Streckenführung und der Takt der Buslinie 529 ausgebaut. Die Buslinien 529 und 635 werden zum Fahrplanwechsel im Dezember zu einer neuen Linie 529 Hennef – Sankt Augustin – Ramersdorf zusammengeschlossen. Das beschließt der Kreistag diesen Donnerstag. Dieser Plan war bislang in den Beratungsgremien ebenso unstrittig wie die Einrichtung eines ganztägigen 30-Minuten-Taktes montags bis freitags auf den Linien 516 (Hennef – Vilich-Müldorf) sowie 517 (Sankt Augustin Zentrum – Hangelar Ost). Der dauerhafte Betrieb der Linie 552 (Sieglar – Bonn Am neuen Lindenhof) wird lediglich noch an Schultagen aufrecht erhalten.