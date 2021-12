Nahversorgung in Sankt Augustin : Mülldorfer Netto schließt Mitte Januar

Sankt Augustin Dass der Markt in den Sankt Augustiner Südarkaden schließt, steht schon länger fest. Jetzt hat das Unternehmen den Termin der Schließung bestätigt. Die Stadt bedauert den Verlust des Nahversorgers und längere Einkaufswege für viele Mülldorfer.

Seit der Übernahme des Marktes vom Vorgänger Plus im Jahr 2009 soll die Filiale an der Südstraße nicht mehr saniert oder modernisiert worden sein. In der Hoffnung, die beiden Parteien zu einer gütlichen Einigung zu bewegen, hatte auch die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft interveniert. Nach GA-Informationen hat Netto seinen bis Ende Januar 2022 laufenden Mietvertrag nicht verlängert und sucht nach alternativen Standorten. Netto selbst verweist auf Nachfrage auf die weiterhin bestehenden Märkte an der Mendener Gutenbergstraße und an der Pleistalstraße in Birlinghoven.