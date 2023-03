Jugendhilfeaussschuss Sankt Augustin : Neubau des Skateparks ist ungewiss

Wegen Sicherheitsmängeln geschlossen: der Skatepark in Sankt Augustin. (Archivfoto) Foto: Stadt Sankt Augustin

Sankt Augustin Politik und Verwaltung warnen vor falschen Hoffnungen auf einen neuen Skatepark. Die Förderung der NRW-Bauministerin für die Anlage sei nie zugesagt worden, hieß es aus dem Ministerium. Das führte zu erhitzen Gemütern im Jugendhilfeausschuss.



Der Neubau des Skateparks am Butterberg ist nicht so sicher wie bislang gedacht. Angesichts einer Vielzahl von offenen Fragen und der Sorge vor falschen Hoffnungen der Jugendlichen sah sich der Jugendhilfeausschuss am Dienstagabend nicht im Stande, den Auftrag für eine Neuplanung zu beschließen. Bis zum 30. September müsste ein förderfähiger Antrag für einen Neubau erarbeitet und eingereicht sein. Das alles ist nahezu unmöglich, wie im Ausschuss während einer Sitzungsunterbrechung abseits der Mikrofone mehrfach zu hören war.

Verwaltung soll offene Fragen klären

Man wisse nicht, wie verbindlich die „Zusage“ von Landesbauministerin Ina Scharrenbach sei, wie die genauen Förderbedingungen aussehen und ob die Frist zum 30. September 2023 bindend sei. Ferner sei nicht klar, ob ein Antrag auch danach gestellt werden könne und wie die Beteiligung der Jugendlichen, an die Scharrenbach die Förderung geknüpft hatte, rechtzeitig umgesetzt werden könne. Der Ausschuss beschloss daher einstimmig, zunächst alle offenen Fragen durch die Verwaltung klären zu lassen. Erst dann soll die Stadt mit den Jugendlichen über konkrete Neubaupläne sprechen, um keine falschen Hoffnungen zu schüren. Selbst bei einer verbindlichen Zusage sei die Zeitschiene „als kritisch zu beurteilen“, „eigentlich unmöglich“, „richtig eng“ und „mit vielen Konjunktiven“ versehen, warnte der Technische Beigeordnete Rainer Gleß, der aktuell das Sozialdezernat leitet. Auch Nico Germscheid, Leiter des Fachdienstes Jugendförderung, sorgte sich um falsche Erwartungen: „Der größte Vorwurf der Jugend ist, dass Beschlüsse nicht zeitnah umgesetzt werden. Wenn wir einen Partizipationsprozess machen, immer noch über Eventualitäten reden und nicht wissen, ob und was genehmigt wird, müssen wir ganz vorsichtig in der Kommunikation sein.“

Auslöser für die Neubau-Debatte war die vermeintliche Zusage von NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach am 3. Dezember 2022. Nicht einmal zwei Monate nach der überraschenden Sperrung des Skateparks hatte Bürgermeister Max Leitterstorf die Ministerin für einen Ortstermin am Butterberg gewinnen können. Nach einem Rundgang, bei dem Fotos gemacht wurden, teilte die Ministerin mit: „Die Stadt soll anfangen zu planen.“ Vor einer Zusage über mehrere hunderttausend Euro wollte sich die Ministerin jedes Projekt persönlich anschauen. Mit der Zusage gab Scharrenbach der Stadt als Hausaufgabe mit auf dem Weg, Aspekte der Inklusion zu berücksichtigen und die Jugend bei der Planung zu beteiligten. „Land fördert Neubau des Skateparks in Sankt Augustin“, teilte die Stadt anschließend mit und war erfreut, denn schließlich „sagte Ministerin Scharrenbach noch vor Ort mündlich eine Förderung über mehrere Hunderttausende Euro für den Neubau der Anlage zu.“

„Zusage“ ohne vorherigen Antrag

Über das Wort „Zusage“ stritt die Politik nicht bei der Haushaltsberatung im Stadtrat. Auf eine Kleine Anfrage von SPD-Landtagsabgeordneten vom 16. Januar 2023 antwortete der Landtag am 6. Februar nach Rücksprache mit dem Ministerium: „Die in Aussicht gestellte – nicht „mündlich zugesagte“ – Förderung soll aus dem Städteförderprogramm 2024 erfolgen.“ In einem Schreiben vom 1. März informierte die Ministerin auch die Stadtverwaltung über ihre Einordnung der Dinge.

Das alles werfe viele Fragen auf, wie der Technische Beigeordnete dem Jugendhilfeausschuss am Dienstag erklärte: Unklar sei, welche Förderkulisse hierfür genutzt werden könne und wie das alles zur laufenden Städtebauförderung für das Zentrum einzuordnen sei. Klar sei allerdings, dass die Nachfrage nach Städtebau-Fördermitteln jedes Jahr deutlich größer sei als die bereitgestellten Mittel. „Ein Antrag ist immer noch ein Antrag, er kann auch abgelehnt werden, darüber muss man sich im Klaren sein. Gleichwohl hat man hier die Zusage der Ministerin“, so Gleß. Eine Zusage, ohne dass bislang ein entsprechender Antrag gestellt sei, gab die Verwaltung zu bedenken. Christopher Beckmann (CDU) versuchte, die Wogen zu glätten: Die Zusage der Ministerin habe man „als politische Zusage verstanden“. Die übrigen Parteien im Ausschuss hingegen hielten sich mit Kritik nicht zurück. „Die mündliche Zusage hat viel ausgelöst“, sagte Monika Schulenburg (Grüne), während Stefanie Jung (FDP) vor falschen Hoffnungen warnte: „Da sind jetzt ganz andere Dinge in den Köpfen unterwegs als es die Wahrheit tatsächlich hergibt.“ Immerhin werde die im vergangenen Jahr beschlossene Reparatur bald durchgeführt, so Gleß. „Die Halfpipe ist bereits bestellt und kann installiert werden, sobald die Witterungsbedingungen passend sind.“