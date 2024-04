Kinderbetreuung in Sankt Augustin Mehr als 100 neue Kita-Plätze entstehen an der Kaserne Niederberg

Erst im vergangenen Jahr wurde in Mülldorf die bisher größte Kindertageseinrichtung der Stadt fertiggestellt. Die Nachfrage an Betreuungsmöglichkeiten in den Nachbarbezirken ist aber besonders für die älteren Kinder noch nicht gedeckt. In der neuen Kita sollen aber auch Kinder unter drei Jahren betreut werden. „Das ist ein enormer Gewinn“, sagt Sozialdezernent Martin Eßer. Er betont, wie wichtig es sei, Familien mit einer solchen Einrichtung in ihrer Alltagsbewältigung zu unterstützen.