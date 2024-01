Stadtgeschichte von Sankt Augustin Zeitzeugen tauchen ab in Hangelars Vergangenheit

Vor allem aufgrund der unmittelbaren Nähe zur provisorischen Bundeshauptstadt Bonn wuchs die Bevölkerung der Gemeinden auf dem Gebiet des heutigen Sankt Augustin in den Nachkriegsjahren massiv an. Schon im Jahr 1964 lebten in Hangelar dreimal so viele Menschen wie noch 1946. Die damit einhergehenden Herausforderungen schlugen sich in allen Lebensbereichen nieder. Die „Ur-Hangelarer“ haben zahlreiche eigene Erinnerungen an jene Zeit niedergeschrieben und diese dann mittels umfangreicher Recherchen in den Beständen des Stadtarchivs, insbesondere in den Schulchroniken, der Zeitungssammlung und der Fotosammlung, erkundet und substantiell ergänzt.