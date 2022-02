Huma Sankt Augustin : Neuer Centermanager für die Huma Neuer Centermanager für die Huma

Nahm nur fürs Foto die Maske ab: Der neue Huma-Centermanager Nicolas Simmich. Foto: Scarlet Schmitz

Sankt Augustin Bereits nach einem halben Jahr gibt es beim Center-Management der Huma wieder einen Wechsel, zur Jahresmitte will außerdem Real schließen. Wir haben nach den Plänen für die Shopping-Mall in Sankt Augustin gefragt.



Nach weniger als einem Jahr hat das Centermanagement der Huma Einkaufswelt erneut gewechselt: Nicolas Simmich löste zum Jahresbeginn Jens Rudolph als Leiter der Einkaufswelt ab. „Die Zusammenarbeit mit Herrn Rudolph war super, aber sie war nur eine Interimslösung, die bis Ende des Jahres gehen sollte“, erklärt Maximilian Gutsche, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens Jost Hurler Gruppe. Als Interimslösung – also als vorläufige Zwischenlösung – bezeichnet Gutsche auch den kleinen Pralinenverkauf direkt neben dem Real-Getränkemarkt, der zum Jahreswechsel geschlossen wurde. Im vergangenen Juni erst hatte „Art of Chocolate“ eröffnet. Betreiberin Anneke van de Horst hatte ihrer eigenen Aussage nach extra ihren Job in der Gastronomie aufgegeben, um sich mit dem Verkauf von Schokolade zu verwirklichen.

Gutsche jedenfalls scheint sich über den Zugewinn der Fläche für eine mögliche Real-Nachfolge zu freuen: „Wir ziehen die Straßenfläche für einen oder mehrere Lebensmittelhändler in Betracht.“ Konkreter wollte der Geschäftsführer nicht werden. Doch Tobias Neuhaus, Pressesprecher bei Aldi Süd, schreibt auf GA-Nachfrage, Aldi sei grundsätzlich auf der Suche nach Filialstandorten, an denen die Supermarktkette nah an ihren Kunden sein könne. „Die Huma Einkaufswelt bietet ein solches Umfeld und ist damit auch ein attraktiver Standort für Aldi Süd“, teilt Neuhaus mit. Darüber hinaus wolle er sich nicht weiter zu einer möglichen Ansiedlung äußern.

Supermarkt-Nachfolger noch unklar

Gerüchten zufolge ist Edeka an einer Filialeröffnung im Bereich des Real-Getränkemarkts interessiert und Decathlon ein möglicher Partner für die zweite Etage. „Diese Informationen sind schon ganz nah dran“, kommentiert Gutsche geheimnisvoll, benennt jedoch keine bestimmten Partner. Edeka selbst wollte auf Nachfrage keine Informationen zu einer möglichen Eröffnung herausgeben. Auch die Pressesprecherin von Decathlon, Nora Lühne, schreibt, dass es „derzeit keine konkreten Pläne für eine Ansiedlung am Huma-Standort gibt“.

„Die zweite Etage des Real-Marktes wird eine eigene Mietfläche ohne Supermarkt werden“, verrät Immobilieninhaber Gutsche. Eventuell würde das Areal in weitere Flächen aufgeteilt, um es für mehrere Partner attraktiv zu machen. Dazu bedürfe es starker baulicher Veränderungen: Die Rolltreppen müssten ausgebaut und die beiden Etagen wieder räumlich voneinander getrennt werden. Die große Fläche des Real-Supermarktes sei heute nicht mehr zeitgemäß, meint auch Simmich.

Outlet keine Konkurrenz für kleine Geschäfte

An den Plänen eines Outletcenters, die im vergangenen Jahr gefasst wurden, hält das Huma-Management weiterhin fest: „Das betrifft die obere Etage“, berichtet Geschäftsführer Gutsche. „Sie hat eine eigene Erschließung, ein eigenes Parkhaus und soll in Zukunft für sich gesehen als Outlet wahrgenommen werden.“ Die Vorteile des heutigen „Food-Courts“ im Obergeschoss wolle man in Zukunft besser nutzen, indem zum Beispiel die integrierte Terrasse für eine Gastro-Nutzung erschlossen werden soll. „Wir haben eine gut funktionierende Gastronomie auf der Marktebene“, plant Gutsche, „diese Möglichkeit zur Nutzung eines Außenbereichs wollen wir demnächst auch auf der oberen Ebene etablieren“.

Durch das Outlet würde der Gastronomie eine stärkere Bedeutung als zuvor zukommen. Große Marken könnten in der dritten Etage ihren Direktvertrieb aufnehmen, außerdem seien Geschäfte in typischen Outlet-Bereichen wie Sport, Heimbedarf, Kochen und Saisonware geplant. „Damit es keine Konzeptschädigungen gibt, müssen wir mit einigen Mietern aus der dritten Etage schauen, ob das auch in Zukunft noch passen wird“, meint Gutsche. Dabei betont der Immobilienbesitzer, dass es nur um eine Umsiedlung in die zweite Etage gehe und kein Geschäft das Center verlassen solle.

Stempel für 2G-Kontrollen

Auf die Kritik hin, ob ein Outletcenter nicht das Bestehen der ohnehin schon geplagten Einzelhändler gefährde, antwortet Steffen Warlich, Leiter der Kommunikation in der Jost Hurler Gruppe, sehr optimistisch: „In unserem Gebäude wird es keinen Kannibalismuseffekt geben, stattdessen haben wir durch die Angebotserweiterung eine Win-Win-Situation.“ Centermanager Simmich spricht zudem von „positiven Synergieeffekten“, da ein Outlet klassischerweise ein größeres Einzugsgebiet habe und eine Steigerung der Besucherzahlen zu erwarten sei.

Damit das Einkaufen nicht zu stark durch die Corona-Maßnahmen beeinträchtigt wird, hat sich das Management für eine Stempellösung entschieden. „Man geht zur Info, zeigt dort seinen Status vor und erhält einen Stempel, den fast alle Händler auch akzeptieren“, erklärt Simmich. Einige Ausnahmen gebe es aber: Manche Filialen erhielten ihre Vorschriften aus den jeweiligen Zentralen heraus und vereinzelt herrsche noch die Vorgabe, dass am Einlass der Status kontrolliert werden müsse.