Friedhof in Hangelar : Neuer Zugang zur alten Trauerhalle

Sankt Augustin Der Bürgerverein Hangelar hat Spenden im Ort gesammelt, um eine neue Türanlage in die Trauerhalle einbauen zu können. Mehrere tausend Euro kamen zusammen.

Fensterform mit Bedacht ausgewählt

„Wenn man eine gute Idee hat, finden sich in Hangelar auch Leute, die diese Idee unterstützen“, dankte der Bürgervereinsvorsitzende den Spendern bei der Schlüsselübergabe an Dieter Salzig, Fachdienstleiter der städtischen Immobilienverwaltung, und Rita Zweiböhmer, Betriebsleiterin des Bauhofs, in dessen Zuständigkeit die Unterhaltspflege des Friedhofs fällt. So unscheinbar die neue Türanlage vielleicht aussehe, so gut schmiege sie sich ins Gebäude ein, erklärte der Bürgevereinsvorsitzende Wilfried Schwab: „Die Form der Fenster in der Tür spiegelt die Form der hinteren Fenster der Trauerhalle. Das passt auch gut zur Trauerhalle, die auf den ersten Blick vielleicht etwas nüchtern aussieht, aber auf den zweiten Blick ihre Details in der Architektur offenbart und für uns Hangelarer ein wichtiger, erhaltenswerter Ort ist.“