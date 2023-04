LandesrektorInnenkonferenz in Sankt Augustin NRW-Hochschulen kooperieren im Promotionsverfahren

Über viele Jahre haben sie dafür gekämpft, im November verlieh NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes den im Promotionskolleg NRW vereinten 21 Hochschulen für Angewandte Wissenschaft (HAW) schließlich das eigenständige Promotionsrecht: Das bedeutet die staatlichen oder staatlich refinanzierten Hochschulen dürfen eigenständig Promotionsverfahren durchführen und Doktorgrade verleihen. Deren Rektorinnen und Rektoren haben nun in ihrer Sitzung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) in Sankt Augustin konkrete Details der Zusammenarbeit vereinbart und die Kooperationsvereinbarung unterschrieben.