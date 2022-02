Wohnen in Sankt Augustin : Nun doch Eigentumswohnungen auf dem Gelände in Menden

Sankt Augustin Der Streit endet mit einem Kompromiss: Auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Werner sollen nun doch einige Eigenturmswohnungen entstehen. Darauf einigten sich Stadt und Investoren.

Mit der Zustimmung des Ausschusses kann die Stadt eine bereits vorliegende Vereinbarung mit Vivawest unterzeichnen. Darin erklären die Vertragspartner, dass die sogenannte Teilfläche zwei im Westen des Areals nicht vom Projektentwickler Deutsche Wohnkompanie an Vivawest veräußert wird, sondern an die Vivawest Projektentwicklungsgesellschaft, die Eigentumswohnungen errichtet. In einem Schreiben von Vivawest an Bürgermeister Max Leitterstorf betont Vivawest: „Eine Verpflichtung zu einem solchen Vorgehen, also dem zwingenden Weiterverkauf von Flächen oder einer verpflichtenden Entwicklung von Eigentumsmaßnahmen, besteht unserer Rechtsauffassung nach ausdrücklich nicht.“