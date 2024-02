Offene Tür im Stadtarchiv Sankt Augustin Besucher sind eingeladen zu einem Ausflug in die Vergangenheit

So gibt es es im Stadtarchiv drei Bildvorträge und Lesungen zu den Kinder- und Jugendwelten aus Sankt Augustin: Gudrun Makris und Jens Canzler berichten von 50 Jahren bewegtem Schulleben am Albert-Einstein-Gymnasium. Sebastian Kremer und Jörg Kourkoulos stellen die Entwicklung des Vereins Hotti vor, der 1995 mit dem Ziel gegründet wurde, neue Ansätze in der Jugendarbeit zu zeigen. Am weitesten in die Vergangenheit entführt Karl Stiefelhagen, der von Kindheits- und Jugenderinnerungen im Hangelar der 1950er und 1960er Jahre erzählt. Einmal pro Stunde führen außerdem die Stadtarchivare Michael Korn und Stefan Dünker durch das Archiv und zeigen viele Quellen zu Kindheit und Jugend in Sankt Augustin aus unterschiedlichen Phasen der Stadtgeschichte.