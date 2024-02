OGS in Sankt Augustin Eltern müssen mehr für Ganztagsbetreuung zahlen

Auf Antrag der Ampel-Kooperation beschloss der Jugendhilfeausschuss mehrheitlich, den Zuschuss der Stadt für die OGS um 50.000 Euro pro Jahr zu erhöhen. Die Mehrheitsfraktionen wollen damit die Eltern entlasten, die CDU war mit Blick auf die ohnehin angespannte Haushaltslage dagegen. Christopher Beckmann (CDU) nahm die Sitzung dennoch als sehr konstruktiv wahr. „Auch, wenn es in diesem Punkt Dissens gab und wir als CDU die Erhöhung des kommunalen Zuschusses ablehnen, gingen die Vorschläge grundsätzlich in dieselbe Richtung.“ Die neue Elternbeitragssatzung soll bereits zum 1. April in Kraft treten. „Ein Schritt, den sich keiner wünscht, der aber unumgänglich scheint“ schreibt die SPD dazu in ihrer Mitteilung. Die Verwaltung habe klargestellt, dass die Eltern aufgrund dieser Anpassung ein außerordentliches Kündigungsrecht für ihren Betreuungsvertrag haben.