Polizei bittet um Hinweise Unbekannte brechen Oldtimer in Sankt Augustin auf

Unbekannte haben in Sankt Augustin einen Oldtimer aufgebrochen und mehrere Bauteile aus dem Auto gestohlen. Der 47-jährige Inhaber habe am Dienstag etwa um 12.30 Uhr entdeckt, dass an seinem auf dem Parkplatz an der Waldstraße abgestellte Wagen ein hinteres Dreiecksfenster eingeschlagen worden sei, teilte die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Mittwoch mit. Er hatte den 37 Jahre alten VW Passat demnach am Montag gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt.