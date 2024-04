Optiker in Sankt Augustin Die nächste Generation übernimmt

Auf die Frage, warum Natalie Kunz in die Fußstapfen ihres Vaters getreten ist, sagen beide einstimmig: „Es hat sich so ergeben.“ Dabei hat Augenoptikermeister Lothar Kunz aus Sankt Augustin seinen beiden Töchtern die Berufswahl offengelassen. Und als Kind wollte die 43-Jährige eigentlich in die Reiterstaffel der Bundespolizei. Heute ist sie glücklich in ihrem Beruf. „Als Optikerin hat man alles: Kundenkontakt, Handwerk, Mode, auch ein gewisses medizinisches Wissen“, sagt sie. Selbst ihr elf-jähriger Sohn habe kürzlich den Wunsch geäußert, später Optiker zu werden. Lothar Kunz erklärt: „In unserem Beruf braucht man handwerkliches Geschick, einen Sinn für Mode und Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Kunden.“ Viele der Kundinnen und Kunden kennen die Optiker schon seit vielen Jahren, gar seit Jahrzehnten. Obwohl im Geschäft reges Treiben herrscht und die Türglocke im Minutentakt erklingt, bleibt doch Zeit für ein kurzes Gespräch.