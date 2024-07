Niederpleis in Sankt Augustin Anwohner sind gegen den geplanten Umbau der Ortsdurchfahrt

Jeden Tag fahren 18.000 Autos über die Hauptstraße in Niederpleis, einem Stadtteil von Sankt Augustin. Das hat laut Rainer Gleß, Technischer Beigeordneter der Stadt, die jüngste Verkehrszählung Ende 2023 ergeben. Vor zehn Jahren waren es noch 13.000 Fahrzeuge täglich – so viele, wie Menschen in Niederpleis leben. „Das ist ein Zeichen dafür, dass hier etwas geschehen muss“, sagt Gleß. Damit etwas geschieht, hat der Mobilitätsausschuss der Stadt mehrheitlich eine Variante zum Umbau des rund 800 Meter langen Abschnitts zwischen den Kreuzungen Am Eichelkämpchen und Langstraße beschlossen. Finanziert wird der Umbau vom Landesbetrieb Straßen.NRW.