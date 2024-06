Birlingshovens Ortsvorsteher Hansjörg Kuhl „Die Birlinghovener lassen sich nicht alles gefallen“

Sankt Augustin · Die Ortsvorsteherinnen und Ortvorsteher engagieren sich nah an den Bürgern und setzen sich im Rat für deren Interessen ein. Der GA stellt sie in einer Serie an ihren Lieblingsorten vor. Diesmal treffen wir Hansjörg Kuhl vor dem Bürgerhaus Haus Lauterbach in Birlinghoven.

12.06.2024 , 11:48 Uhr

Ortsvorsteher Hansjörg Kuhl vor dem Bürgerhaus Haus Lauterbach in Birlinghoven. Foto: Ines Bresler