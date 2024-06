Ortsvorsteherinnen und Orstvorsteher in Sankt Augustin Mit Angelika Ackermann am Grünen C

Vögel singen und es riecht nach frisch gemähtem Gras. Am Donnerstagvormittag hat Angelika Ackermann Zeit für ein kurzes Gespräch. Sie kommt mit dem Lastenrad an ihren Lieblingsort. Der liegt gleich hinter der Hochschule Bonn Rhein-Sieg und ist eines der drei Tore zum „Grünen C“, die es in Sankt Augustin gibt. Sie bilden den Übergang von Bebauung zur Landschaft. Für Ackermann, die in der Blumensiedlung wohnt, ist das die nächstgelegene Stelle, um in die Natur zu kommen. „Ich bin in Aachen am Melaten Campus aufgewachsen, deshalb erinnern mich der weite Blick aufs Feld und die Nähe der Studierenden an die Heimat.“