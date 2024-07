Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in Sankt Augustin Beschwerden über Bahnlärm und ein Ausflug zu Heino

Bernhard Müller sitzt zunächst bei Cappuccino in Klein’s Backstube an der Frankfurter Straße. Seit 2009 ist er Ortsvorsteher von Buisdorf. Damals trat er in große Fußstapfen: „Willi Schopp war eine Ikone, haben die Leute gesagt“, berichtet Müller. Die Stadt hat den Platz am Bürgerhaus 2013, den „Willi-Schopp-Platz“, nach ihm benannt. Dorthin führt der Spaziergang nach dem Kaffee. Das „Haus Buisdorf“ verbindet die Geschichte des früheren und des heutigen Ortsvorstehers. Mit einem Schild für Radfahrer, das zum Haus Buisdorf führte, begann Müllers politisches Engagement vor Ort.