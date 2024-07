Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in Sankt Augustin „Das sind so viele tolle Begegnungen“

Wandel ist, was den Stadtteil Ort in Günther Piélas Augen prägt. Der zeige sich am Uhlandplatz besonders gut, findet der Ortsvorsteher. An einem sonnigen Vormittag sitzt er dort auf einer Bank im Schatten der Bäume. Rot-weiß gestreifte Absperrbaken weisen auf Kanalbauarbeiten hin. In einer Ecke des Platzes ist eine kleine Mobilitätsstation eingerichtet; bis zu sechs Leihfahrräder finden hier Platz. Mohn und Kornblumen blühen auf den Grünflächen. „Der Bauhof sieht viele freie Flächen vor, auf denen die Natur sich entfalten kann“, erklärt Piéla. Das sei gut für das Auge und gut für die Insekten.