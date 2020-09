Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Sankt Augustin : Parteien sind auf der Suche nach Mehrheiten

Treffen zu später Stunde: Bürgermeister Klaus Schumacher (links) gratuliert am Sankt Augustiner Rathaus seinem Nachfolger Max Leitterstorf (CDU), der sich bei den Bürgermeisterwahlen am Sonntag gegen den SPD-Kandidaten Marc Knülle (rechts) durchsetzte. Foto: Stadt Sankt Augustin

Sankt Augustin Die CDU strebt in Sankt Augustin eine stabile Mehrheit an, die SPD setzt erneut auf die „Smarties“-Kooperation. Und für die Grünen ist am Tag nach der Kommunalwahl vieles denkbar.