Kooperation mit Tier und Lime : 300 E-Scooter erweitern ab Oktober das Mobilitätsangebot in Sankt Augustin

Rollerfreie Zonen

Die Stadt Sankt Augustin gibt klare Regeln für die Nutzung von E-Rollern vor. „Das Verbot beschränkt sich auf das Ausbringen und Abstellen der E-Leihroller, damit diese nicht „wild geparkt“ werden können“, erklärt Stadtsprecherin Carolin Trost. Eine Durchfahrt dieser Zonen sei möglich.

Nicht erlaubt sei dagegen: „Das Ausbringen der E-Leihroller durch den Anbieter in diesen städtebaulich sensiblen Bereichen sowie in Grün- und Parkanlagen, auf Flächen vor und von sozialen Einrichtungen, in Grünstreifen, im Straßenbegleitgrün, vor Rampen von S-Bahnzugängen, in Einfahrten, an Eingängen, an Rettungswegen, auf Entfluchtungsflächen, vor und innerhalb der Querungsstellen des öffentlichen Straßenraumes, in öffentlichen Fahrradabstellanlagen, auf Gehweghinterkanten „innere Leitlinie“ und taktilen Elementen, wie Blindenleitsystemen, sowie in Schutzgebieten jeglicher Art, insbesondere Natur- und Landschaftsschutzgebieten.“