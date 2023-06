Langwieriges Projekt im Rhein-Sieg-Kreis Das sind die Pläne für das Gefahrenabwehrzentrum in Sankt Augustin

Rhein-Sieg-Kreis · Die Notwendigkeit eines neuen Gefahrenabwehrzentrums (GAZ) steht lange fest, das Grundstück in Sankt Augustin-Buisdorf ist auch schon lange gekauft. Jetzt hat der Kreistag den Rahmen für das Millionenprojekt beschlossen. Was alles in dem GAZ unterbracht werden soll.

09.06.2023, 18:00 Uhr

Das Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg ist in die Jahre gekommen. Ein Gefahrenabwehrzentrum soll es ersetzen. Foto: Paul Kieras

Es ist eine langwierige Geburt, aber jetzt hat der Kreistag endlich den konkreten Planungsbeginn für das Gefahrenabwehrzentrum (GAZ) auf einem Grundstück Im Mittelfeld in Sankt Augustin-Buisdorf beauftragt. Am Dienstag wird dann entsprechend der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung der Stadt Sankt Augustin die für den Bau des GAZ notwendigen Änderungen des Flächennutzungs- und des Bebauungsplans auf dem Areal hinter dem Aldi in Buisdorf auf den Weg bringen.