Debatte im Mobilitätsausschuss in Sankt Augustin : Politik gibt Umbauplänen der Uhlandstraße grünes Licht

Debatte im Mobilitätsausschuss in Sankt Augustin

Symbolbild: Die Uhlandstraße in Sankt Augustin ist in schlechtem Zustand und muss saniert werden. Foto: picture alliance / dpa/Franziska Kraufmann

Sankt Augustin Die Uhlandstraße bekommt einen neuen Kanal und muss danach saniert werden. Bürger und Geschäftsleute sind sauer, die Arbeiten sind aber unumgänglich. Wir fassen die Ausbaupläne und das Dilemma der hohen Kosten zusammen.

Im kommenden Jahr werden die Bauarbeiten zur Erneuerung der Uhlandstraße in Sankt Augustin-Ort starten. Nach Abschluss der notwendigen Kanalbauarbeiten und der Sanierung von Anschlussleitungen soll die mehr als 50 Jahre alte Straße „einen grundhaft neuen Straßenausbau erhalten“, so die Stadt Sankt Augustin.

Im Mobilitätsausschuss am Mittwochabend wurden die ausgearbeiteten Pläne vorgestellt: Die Straßenbreite, die bislang zwischen 5,80 und sechs Metern beträgt, soll entlang der Uhlandstraße auf durchgängig sechs Meter ausgebaut und die Fahrbahn zur Verkehrsberuhigung mit rund sechs Zentimeter hohen Fahrbahnerhöhungen in Kreuzungsbereichen ausgestattet werden. Vier Baumscheiben sollen den Verkehr sowohl beruhigen als auch das Straßenbild grüner machen. Um Radfahrer auf dem Geh- und Radweg entlang der Bonner Straße zu schützen, sollen an der Einmündung der Uhlandstraße zur Bonner Straße die heutigen „Kölner Teller“ durch eine kissenförmige Schwelle ersetzt werden.