Nach Angriffen auf Wahlkampfhelfer Politiker im Rhein-Sieg-Kreis lassen sich nicht einschüchtern

Rhein-Sieg-Kreis · Dresden, Berlin und Essen – in diesen Städten gab es Angriffe auf Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Wir haben uns im Rhein-Sieg-Kreis umgehört: Was begegnet denen, die sich im Wahlkampf für ihre Partei engagieren, in Sankt Augustin, Siegburg, Troisdorf und Bad Honnef?

13.05.2024 , 18:00 Uhr

Auf zunehmende Verunreinigung ihrer Plakate reagieren die Bad Honnefer Grünen mit einer kreativen Gegenaktion. Foto: Grüne Bad Honnef

Von Andrea Ziech, Ines Bresler und Claudia Sülzen