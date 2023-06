Auf frischer Tat ertappt Polizei nimmt Automatenknacker in Niederpleis fest

Gegen 2.45 Uhr am Donnerstagmorgen traf die Polizei Rhein-Sieg-Kreis rechtzeitig am Tatort im Sankt Augustiner Ortsteil Niederpleis ein. Ein tatverdächtiger Mann machte sich an einem Zigarettenautomaten in der Mülldorfer Straße zu schaffen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten vor Ort noch den Geruch eines gebrauchten Flex-Gerätes wahrnehmen. Zudem waren die Flex-Spuren an dem Automaten deutlich sichtbar. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen.