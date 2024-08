Unfall in Sankt Augustin-Meindorf Pakettransporter fährt in Vorgarten und touchiert Hauswand

Gegen 20.45 Uhr am Donnerstagabend hat ein 37-jähriger Fahrer eines Pakettransporters auf dem Weg in den Sankt Augustiner Ortsteil Menden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf der Johann-Quad-Straße in Meindorf ist er laut Polizeiangaben vor Ort in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und dann über den Bordstein durch den Vorgarten eines Wohnhauses gefahren. Dabei touchierte der Transporter auch noch die Außenwand des Gebäudes und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.