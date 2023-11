Von Hangelar aus in die Ukraine Privatpiloten fliegen Hilfsgüter ins Kriegsgebiet

Schon seit Beginn des Russisch-Ukrainischen Krieges hatten die Piloten neben 38 weiteren Organisationen auch das Blau-Gelbe Kreuz bei der Lieferung medizinischer Hilfsgüter in die Ukraine unterstützt. Insgesamt hat die Vereinigung bereits 132 Flüge durchgeführt, davon 79 allein für das Blau-Gelbe Kreuz. Sie flogen 38 Tonnen Medikamente, 1108 „Rescue-Backpacks“ und 22 Wasserfilter an die ukrainische Grenze. Nach der erfolgreichen Zustellung der Hilfsgüter fliegen die Maschinen mit Kranken und Verwundeten aus dem Kriegsgebiet an Bord zurück. So wurden laut Marynin bereits 124 Menschen in Not gerettet, unter ihnen 29 Kinder.