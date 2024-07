Neues Angebot im Quartier Engelsgraben in Sankt Augustin Hilfe beim Streit in der Nachbarschaft

In dem Quartier am Engelsgraben leben rund 4900 Menschen. Das Ziel der Sozialarbeiter von der Diakonie ist es, die Nachbarschaft zusammenrücken zu lassen. Dafür haben sie bereits in diesem Jahr ein Sommerfest veranstaltet. Weiterhin bietet Biskini-Fischer – unabhängig von der Konfliktberatung – auch offene Sprechstunden an. „Da stehen dann beispielsweise Fragen zum Kinderzuschlag im Mittelpunkt“, sagt sie.