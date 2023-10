Unterwegs mit dem Quartiersmanager So sieht es im Quartier Mülldorf-Nord inzwischen aus

Gleichwohl gebe es weiterhin Ärger um Müll, und bei zwei Häusern ein ernstes Problem mit Ratten. Die Klagen wegen wilden Sperrmülls hingegen gehörten der Vergangenheit an. „Es gibt nun Sperrmüllkäfige“, so Dreuw. Eine Sorge der Menschen vor Ort: Sie fühlen sich in der Dunkelheit an bestimmten Ecken und Wegen zwischen den Hochhausbauten nicht sicher. Ecken, die Dreuw bei der Quartiersbegehung vorzeigte. Orte, wo es teils schlicht an einer Straßenlaterne mangelt, wie etwa an der Treppe, die von den Radwegen entlang von Sieg und Autobahn Richtung „Gärten der Nationen“ und Mülldorf-Nord führt.